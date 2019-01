Quaresma acerta rescisão com o Besiktas e pode voltar ao FC Porto

Ricardo Quaresma está prestes a rescindir contrato com o Besiktas, segundo a imprensa turca, e o destino pode ser o FC Porto.

De acordo com o canal NTV Spor, o internacional português vai reunir com os responsáveis do Besiktas para pôr fim à ligação com o clube turco, para depois seguir os passos de Pepe e regressar ao FC Porto.

O Besiktas enfrenta graves problemas financeiros, razão que levou à rescisão de Pepe e, agora, de Ricardo Quaresma. O "Mustang" termina, assim, um percurso de quatro anos consecutivos na Turquia, onde rumou depois de uma passagem de dois anos pelo Dragão. Pode estar à vista uma terceira aventura do extremo, de 35 anos, no clube do coração.

Na época passada, Quaresma defrontou o FC Porto, pelo Besiktas, e admitiu que foram "os piores 90 minutos" da sua carreira. "Por muito que tente meter os sentimentos de parte, é difícil. Serei portista para o resto da minha vida", declarou, então, o avançado à SportTV. Também nessa altura, o presidente dos dragões, Pinto da Costa, mostrou-se confiante no regresso de Quaresma ao FC Porto, "seja em que função for".

Formado no Sporting, cuja equipa principal representou durante duas épocas, Quaresma rumou ao Barcelona com 20 anos, no entanto não se conseguiu afirmar e deixou a Catalunha ao fim da primeira temporada.

Quaresma ingressou, então, no FC Porto, que representou por quatro anos, durante os quais foi tricampeão. Daí, partiu para o Inter de Milão, porém não teve sucesso e, após um empréstimo ao Chelsea, ingressou pela primeira vez no Besiktas. Após duas temporadas, mudou-se para os Emirados Árabes Unidos, para representar o Al Ahli. Fez apenas 11 jogos, antes de regressar ao Dragão, onde brilhou por dois temporadas.