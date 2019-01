Câmara de Loures disponível para requalificar terrenos para receber o Papa

Veja também:

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, destaca a "importância" da realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2022 junto a Tejo e mostra-se disponível para trabalhar na requalificação da zona.

“Esta iniciativa terá uma enorme importância no momento da sua realização, mas terá também naquilo que vai deixar de requalificação do território para as populações que aqui vivem e para todos os que nos visitam”, diz o autarca de Loures, em entrevista à Renascença.

Com o anúncio de que Portugal vai receber a JMJ 2022, os autarcas de Lisboa e Loures estão já mobilizados para reconverter a frente ribeirinha a norte do Parque das Nações, junto ao Mar da Palha.

O terreno escolhido pela organização compreende o Parque Tejo, um parque urbano ribeirinho com cerca de 90 hectares, junto à Foz do Trancão, numa área que inclui também território pertencente ao concelho de Loures. Este espaço vai receber milhares de jovens que virão a Portugal para o encontro com o Papa.

Essa intervenção passará, segundo já tinha explicado o autarca de Loures à agência Lusa, pela concretização de alguns projetos que o município tem já elaborados como a construção de um passeio ribeirinho e a remoção dos contentores existentes na Bobadela, junto à Estrada Nacional 10.



O presidente da Câmara de Loures manifesta-se ao lado da Câmara de Lisboa e do Governo no apoio necessário para que a Jornada Mundial da Juventude dentro de três anos seja um sucesso.