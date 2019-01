Ilori já está em Lisboa para assinar pelo Sporting

O mais recente reforço do Sporting, Tiago Ilori, já está em Lisboa. O defesa central internacional português sub-21 chega do Reading, equipa da segunda divisão inglesa, e vai assinar contrato com os leões.

Segundo o jornal Record, o contrato será de quatro anos e meio. O Sporting paga dois milhões e 400 mil euros ao Reading por 60% do passe. Esta época, no Reading, Ilori jogou 19 partidas e marcou um golo.

Tiago Ilori, agora com 25 anos, regressa a um clube onde já jogou entre 2008 e 2013, altura em que saiu rumo ao Liverpool. Depois, jogou, por empréstimo, no Granada, Bordeús e Aston Villa. Em janeiro do ano passado, o Reading comprou ao Liverpool o passe do jogador por 4,3 milhões de euros.



Esta segunda-feira, o Sporting também deve oficializar a contratação do lateral esquerdo Cristian Borja, que jogava nos mexicanos do Toluca.