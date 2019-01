Fevereiro arranca com chuva

Esta segunda-feira, apenas o Centro e o Norte do país vão sofrer alguns períodos de chuva. As temperaturas máximas vão chegar aos 15 graus no Porto e 16 em Lisboa. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Guarda irá registar a temperatura mais baixa com 1 grau.

A partir de terça-feira, os portugueses podem esperar períodos de chuva moderada em praticamente todo o continente, exceto no Algarve.

Nas ilhas, haverá chuva apenas nos Açores.

A partir do dia 2 de Feveiro, Lisboa recupera algum sol, mas o Porto vai continuar com aguaceiros pelo menos até ao dia 4.