Semedo marcou pelo Barcelona

Um golo de Nelson Semedo abriu o marcador diante do Girona e permitiu ao Barcelona a oitava vitória consecutiva na Liga espanhola.

É o primeiro golo do lateral português em Espanha, isto na partida em que chega ao 50.º jogo oficial pelos "blau grana" com mais de 45 minutos em campo. Este feito vai dar mais cinco milhões de euros para os cofres do Benfica.

O outro golo dos catalães na jornada 21 foi apontado pelo inevitável Leo Messi. O argentino passa a somar 19 golos, em 19 jogos, e 10 assistências esta época. Precisamente na liga espanhola, o avançado argentino passa a somar 402 golos em 437 encontros.

Na classificação, o Barcelona passa a somar 49 pontos, mais cinco que o Atlético de Madrid e 10 que o Real Madrid.