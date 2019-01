Lito Vidigal é o novo técnico do Boavista

O Boavista oficializou a contratação do treinador Lito Vidigal. O contrato é até junho de 2020. “Sempre tive o objetivo de treinar um clube com a grandeza do Boavista”, disse.

Numa primeira mensagem através das redes sociais do clube, Lito Vidigal diz que chegar ao Boavista “é um sonho concretizado”.