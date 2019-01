Tsanko Arnaudov consegue mínimos para os Europeus de pista coberta

O atleta português Tsanko Arnaudov alcançou a marca de qualificação para os Europeus de pista coberta Glasgow 2019, com um ensaio de 20,21 metros, na prova do lançamento do peso do 'meeting' de pista coberta António Monteiro, em Pombal.

O atleta do Benfica conseguiu o seu melhor lançamento ao segundo ensaio e, depois disso, ainda lançou 20 metros, num concurso em que Marco Fortes, do Sporting, foi segundo classificado, com 17,74 metros, e em que o benfiquista Francisco Belo fez três ensaios nulos.

Também o lançamento do peso feminino esteve em evidência em Pombal, com o triunfo da benfiquista Eliana Bandeira, que lançou 16,42 metros, recorde pessoal, ascendendo a terceira melhor de sempre.

Já a segunda posicionada, Auriol Dongmo, atleta camaronesa do Sporting, lançou 16,25 metros, seguida das colegas de equipa Jessica Inchude (15,98) e Francislaine Serra (15,27).

A sportinguista Patrícia Mamona 'regressou' ao salto em comprimento, saltando 6,21 metros e derrotando a colega de equipa Evelise Veiga, que saltou 6,14 metros.

Em bom plano esteve ainda a velocidade: em masculinos, Carlos Nascimento, do Sporting, venceu os 60 metros, em 6,82 segundos (mas fez melhor na eliminatória, com 6,79), à frente de Frederico Curvelo, do Benfica (6,84), enquanto em femininos, Shaina Mags, do Sporting de Braga, correu em 7,66.

Na corrida masculina dos 3.000 metros, os sportinguistas Eduardo Mbengani (8.08,00 minutos) e Fernando Serrão (8.08,92) conseguiram as melhores marcas nacionais do ano.

Nas restantes provas masculinas, Hélio Vaz, do Benfica, venceu os 60 metros barreiras (8,12 segundos), Carlos Veiga, do Sporting, ganhou o triplo (15,87 metros), Paulo Rosário, do Sporting, venceu os 800 metros (1.50,84 minutos), enquanto no salto em altura houve despique, com o melhor a ser o sportinguista Tiago Pereira (2,08 metros), que derrotou os benfiquistas Paulo Conceição (2,05) e Vitor Korst (2,02) e o colega de equipa Nelson Pinto (2,02).

Nas outras provas femininas, Mariana Bento, do Sporting, venceu os 60 metros barreiras (9,03 segundos, mas fez melhor na meia-final, com 8,96), Anabela Neto, do Sporting, saltou 1,82 metros em altura, Andreia Pingueiro, do Vidigalense, triunfou nos 1.500 metros (4.36,54 minutos) e Beatriz Batista, do Benfica, venceu a vara (3,50 metros).