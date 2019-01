Dirigente do PSD insulta Mamadou Ba em rede social e depois apaga

O presidente da distrital do PSD de Santarém escreveu este domingo um post na rede social Facebook, onde insultava o assessor do Bloco de Esquerda e dirigente do SOS Racismo, Mamadou Ba, por este ter pedido protecção policial depois de ter chamado à Polícia “bosta da bófia”.

João Moura, agora também deputado na Assembleia da República, interpelando Mamadou Ba faz referência ao momento em que o assessor do BE chamou “bosta à Bófia”, expressão que o dirigente do PSD lê como sendo equivalente a “polícia de m…”.

Moura escreve ainda sobre o pedido de proteção policial pedida por Ba, na sequência de várias ameaças que recebeu após as declarações que fez na sequência dos incidentes no bairro da Jamaica. E conclui a mensagem a mandar o dirigente do SOS racismo à “bardam….”.

Entretanto, o deputado do PSD retirou a mensagem da rede.

Na sexta-feira quando se dirigia para um debate sobre a crise da democracia, em Lisboa, Mamadou foi abordado pelo elemento do Partido Nacional Renovador (PNR), João Patrocínio, que o confrontou com as suas declarações no Facebook sobre a PSP, enquanto um outro militante gravava a situação para, posteriormente, a partilhar nas redes sociais.

Em declarações ao JN, Ba disse que “tem subido o tom das ameaças. Vou pedir proteção policial, porque, obviamente, a minha intenção não é reduzir a minha atividade de militante. Não o farei, em nenhuma circunstância”.