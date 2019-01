PSP dispara balas de borracha no jogo entre Ermesinde e São Pedro da Cova

Adeptos do Ermesinde Sport Clube 1936 provocaram este domingo desacatos antes do jogo de futebol com o São Pedro da Cova e a PSP disparou balas de borracha para o ar, não havendo feridos a registar, informou fonte policial.

Às 13h45, junto ao estádio Campos dos Sonhos, em Ermesinde, antes do início do jogo de futebol entre as equipas do Ermesinde 1936 e São Pedro da Cova, os agentes da PSP tiveram de recorrer ao "uso de munições de baixa potencialidade letal", conhecidos por balas de borracha, para repor a normalidade, disse à Lusa fonte oficial da PSP do Porto.



"A PSP fazia o acompanhamento da viatura onde se encontrava a equipa de São Pedro da Cova e alguns adeptos do Ermesinde provocaram desacatos, tendo-se insurgido contra a PSP e tendo sido necessário recorrer ao uso de munições de baixa potencialidade letal", dando "dois tiros para o ar", disse a mesma fonte, referindo que não houve feridos e que a normalidade foi depois reposta.



Após a ação da polícia, o jogo, do campeonato distrital da Associação de Futebol do Porto, decorreu normalmente, acrescentou a mesma fonte policial.