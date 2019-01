Quinze pessoas morreram durante um casamento depois da queda de uma parede e de um teto do salão de um hotel em Abancay, na região central do Perú.

Há pelo menos mais 29 feridos, segundo informaram este domingo as autoridades locais.

De acordo com fontes oficiais, as fortes chuvas que caem no município, localizado na região de Apurímac, provocaram o colapso na estrutura do Hotel Alhambra, na madrugada de hoje.



A torrente de lama "invadiu violentamente o hotel depois de quebrar as paredes".

Todo o trabalho de esta a ser coordenado pelo Centro de Operações de Emergência Nacional, com atuação de bombeiros e policias.



Na festa estavam 100 pessoas.