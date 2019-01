Celta. Miguel Cardoso soma quinta derrota consecutiva

O Celta de Vigo, treinado por Miguel Cardoso, perdeu no reduto do Valladolid, por 2-1, e soma a quinta derrota consecutiva.

A formação galega adiantou-se no marcador, aos 16 minutos, por intermédio do dinamarquês Pione Sisto, mas os locais deram a volta ao resultado na segunda parte, com tentos de Óscar Plano, aos 55, e Keko, aos 69.

Desde que chegou, Miguel Cardoso soma, na Liga espanhola, duas vitórias, um empate e seis derrotas.

Provisoriamente, o conjunto de Vigo segue no 17.º lugar, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Rayo Vallecano (joga na segunda-feira no reduto do Alavés) e cair para a zona de despromoção.