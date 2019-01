Djokovic “atropela” Nadal e vence Open da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic 'arrasou' em três 'sets' o espanhol Rafael Nadal e coroou-se 'rei' do Open da Austrália, ao somar o sétimo título, em outras tantas finais.

Djokovic deixou para trás o australiano Roy Emerson e o suíço Roger Federer, ambos campeões por seis vezes em Melbourne Park, com uma exibição irrepreensível, vencendo por 6-3, 6-2 e 6-3, em 2h04.

Além dos seis títulos na Austrália, o líder do ranking mundial conta um em Roland Garros, quatro em Wimbledon e três no Open dos Estados Unidos, para um total de 15 no 'Grand Slam', que o deixam isolado no terceiro posto, um à frente do norte-americano Pete Sampras.

À sua frente, o sérvio, de 31 anos, já só tem o suíço Roger Federer, que conta 20, e o seu adversário de hoje, Rafael Nadal, vencedor de 17, um deles na Austrália, onde triunfou em 2009 e também já tinha perdido as finais de 2012, 2014 e 2017.

O espanhol ganhou a grande maioria dos seus troféus nos internacionais de França, onde, em 2019, Djokovic vai chegar com a possibilidade de somar o quarto 'Grand Slam' consecutivo, pois fechou 2018 com os triunfos em Wimbledon e no US Open.

"Tive de passar por uma cirurgia há 12 meses e estar hoje aqui, depois de vencer consecutivamente três torneios do 'Grand Slam' é extraordinário. Estou sem palavras", disse o sérvio, na cerimónia de entrega dos prémios, ainda no 'court'.

Já o espanhol referiu que vai “continuar a lutar para voltar e ter novas oportunidades. Ganhei uma vez aqui, mas não mais o conseguiu, ou pelas lesões, ou pelos adversários, como hoje. Muitos parabéns ao Djokovic, que fez uma exibição extraordinária".