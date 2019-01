Gelson Martins emprestado ao Mónaco

O internacional Gelson Martins, que no último defeso rescindiu unilateralmente com o Sporting e rumou ao Atlético de Madrid, foi emprestado pelos 'colchoneros' ao Mónaco.

"Não posso esperar por voltar ao relvado com os meus novos companheiros de equipa. Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa", prometeu o novo reforço do Mónaco.

O conjunto gaulês começou a época sob o comando de Leonardo Jardim, que foi substituído por Thierry Henry, e, na última semana, reincorporado, para tentar salvar o clube da descida.

Com 22 jogos disputados na prova, o clube do principado segue no 19.º e penúltimo lugar do campeonato, com 15 pontos, apenas mais um do que o lanterna-vermelha Guingamp.

"Bem-vindo Gelson Martins. Gelson é um médio ofensivo rápido, que mostrou grandes coisas no Sporting e vai trazer à nossa equipa a sua velocidade e capacidade atacante", disse o vice-presidente do Mónaco, Vadim Vasilyev.