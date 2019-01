Veja o local onde decorrerá a Jornada Mundial da Juventude 2022, em Lisboa

Veja também:

A Jornada Mundial da Juventude 2022 vai realizar-se no Parque Tejo, na margem norte do Rio Tejo, junto ao Mar da Palha. A informação foi avançada pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, durante uma conferência de imprensa no Panamá.

D. Manuel diz que esta é a localização "mais que provável" para o evento. "O Rio Tejo, quando chega a Lisboa, faz um "mar", a que chamamos o Mar da Palha. Tem esta circunstância especial: o respetivo perímetro é praticamente o perímetro do Mar da Galileia, por onde Jesus andou", revelou D. Manuel Clemente.

A zona foi escolhida por ser "muito bem servida do ponto de vista de acessibilidades", segundo o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. Com vias ferroviárias e rodoviárias junto ao terreno e a apenas cinco quilómetros do aeroporto, o "amplo terreno" é o sítio escolhido para receber os peregrinos em 2020. "Melhor não podia ser", diz D. Manuel Clemente.