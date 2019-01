Julen. O adeus com muitas flores e balões

É hoje o dia do funeral de Julen. Junto à casa mortuária de El Palo, onde acorreram centenas de pessoas, os primeiros momentos foram de silêncio, numa comoção conjunta pelo adeus ao menino de dois anos.

A despedida faz-se no meio de muitas flores e balões com o nome de Julen gravado. E, entre as muitas pessoas que quiseram assistir às cerimónias estão os bombeiros que participaram na operação de resgate.

“Nunca tinha visto tanta gente aqui”, diz uma senhora ao “El Mundo”. Ao mesmo jornal, uma prima da mãe da criança, Victória García, agradece o apoio de toda “a boa gente” que permaneceu na casa mortuária durante toda a noite.

“Ficámos aqui toda a noite. Foi muito duro, mas estamos muito agradecidos a todos os nossos vizinhos de El Palo”, afirmou.