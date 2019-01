Lisboa na expectativa. Papa anuncia hoje a cidade das próximas Jornadas

O Papa Francisco vai anunciar, este domingo, qual a cidade escolhida para acolher as próximas Jornadas Mundiais da Juventude. Lisboa é uma das candidatas e o Presidente da República já afirmou que aguarda com expectativa o anúncio.

A notícia será dada por altura da missa de encerramento do evento no Panamá, antes da bênção final, prevista para as 10h00 (15h00 em Lisboa).

Logo a seguir à missa, que começa às 8h00 (13h00 em Lisboa), Francisco visita uma casa de acolhimento para jovens doentes com SIDA e toxicodependentes, onde vai rezar o Angelus.

Segue depois para a sala de imprensa para um encontro com os organizadores da próxima Jornada Mundial da Juventude, a realizar em 2022.

Antes de regressar a Roma, o Papa ainda se reúne num estádio da cidade com os milhares de voluntários que trabalharam para o evento no Panamá – um encontro em estão previstos testemunhos de jovens voluntários: um polaco da Jornada Mundial anterior, um do Panamá e outro jovem do país escolhido para a próxima edição.