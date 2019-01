Lusodescendentes na Venezuela com acesso facilitado à nacionalidade portuguesa

Os consulados portugueses na Venezuela podem já fazer o reconhecimento de assinaturas, bem como certificar a autenticidade do selo ou de carimbos de documentos apresentados pelos portugueses ou pelos lusodescendentes.

O Governo português visa, assim, facilitar o acesso à nacionalidade portuguesa a lusodescendentes na Venezuela.

De acordo com a notícia deste domingo do jornal “Público”, os mecanismos já estão em vigor, entre os quais a não obrigatoriedade de certificação de documentos através do instrumento internacionalmente consagrado para tal.

Além destas medidas, o Governo decidiu alargar a rede médica e medicamentosa

que criou na Venezuela a várias associações, com o objetivo de responder à necessidade de proteção da comunidade portuguesa e de lusodescendentes naquele país.

A Venezuela vive tempos de grande conturbação social e política, sobretudo desde a passada quarta-feira, dia em que grandes manifestações pró e contra Maduro saíram à rua e o presidente do Parlamento, Juan Guaidó, se proclamou Presidente interino do país.