Alerta no Brasil. Pode haver o colapso de outra barragem em Minas Gerais

Pode haver o colapso de uma outra barragem em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, no Brasil. O alerta foi dado às 5h30 deste domingo (mais duas horas em Lisboa).

“A Vale informa que, por volta das 5h30 deste domingo, acionou as sirenes de alerta na região da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), ao detetar aumento dos níveis de água nos instrumentos que monitoram a barragem VI”, lê-se no comunicado de caráter urgente, emitido pela empresa proprietária das barragens.

“Esta barragem faz parte do complexo de Brumadinho. As autoridades foram avisadas e, como medida preventiva, a comunidade da região está sendo deslocada para os pontos de encontro determinados previamente pelo Plano de Emergência”, adianta.

Os moradores foram informados de que deviam deixar as suas casas e procurar abrigo nos locais mais altos da cidade.

A descoberta ocorreu durante as buscas por sobreviventes da primeira derrocada (na sexta-feira), retomadas às 4h00, mas entretanto interrompidas.

De acordo com o último balanço, 34 pessoas morreram e, segundo a empresa proprietária da barragem, mais de 400 ainda não puderam ser contactadas.

A equipa de resgate tem a esperança de encontrar alguns dos desaparecidos vivos, mas admite que a maioria das pessoas pode nunca ser encontrada.

Até agora, já foram resgatadas 366 pessoas, 23 das quais foram encaminhadas para os hospitais. Mais de 80 perderam a sua casa.

No campo político, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, criou um gabinete de crise e decidiu recomendar uma vistoria em todas as barragens do país e a realização de mudanças no protocolo de segurança dessas estruturas.