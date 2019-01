Varandas. “Se não fosse o VAR…"

O presidente do Sporting diz que "nesta final ficou bem patente a importância do VAR. Se não fosse o VAR este título não teria saído ao Sporting.”

No final da Taça da Liga, conquistada pelos leões nas grandes penalidades após o 1-1 após 90 minutos, Frederico Varandas reforçou: “Graças a Deus o VAR está para ficar".

O golo do empate do Sporting foi apontado de grande penalidade decidido após consulta ao vídeo árbitro.

O líder leonino aproveitou para elogiar os seus jogadores, especialmente André Pinto e Petrovic, que jogaram lesionados.

"No dia da meia-final o nosso treinador perdeu um familiar, não dando nenhum treino entre a meia e a final, tivemos 48 horas de repouso, tivemos jogadores com fraturas no nariz. Foram verdadeiros leões. Tudo nos aconteceu e este título é do Sporting. Foi possível porque o Sporting tem um grupo muito forte e saudável. Sinto um orgulho enorme, porque sei o cansaço com que entraram."

Varandas dedicou “este título aos sócios e ao próprio Sporting.” “Um clube que passou o que passou nos últimos meses deu uma demonstração de força. Um clube a quem davam meses e anos para recuperar e cá estamos."