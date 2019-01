Keizer. “Conquistar esta taça é muito bom"

O treinador do Sporting reconhece que "conquistar esta taça [da Liga] é muito bom, aqueles adeptos lá fora mereceram”.

“Divertimo-nos por um dia e agora temos de continuar. Celebrar no relvado, balneário e talvez autocarro, mas depois vamos para casa e temos de continuar, porque queremos melhorar, queremos mais", refere Marcel Keizer.

O técnico dos leões acrescenta que na segunda parte tiveram mais dificuldades. "Foi a força do FC Porto que nos fez jogar assim. A equipa ficou no modo de luta, fizeram tudo o que podiam. Na segunda parte não fomos a melhor equipa no relvado. A equipa lutou, correu, na defesa esteve bem, na qualidade de passe podemos fazer melhor. O FC Porto pressionou muito e tivemos dificuldades".

O jogo decidiu-se nas grandes penalidades. Keizer diz que “nos penáltis tens de ter um bocadinho mais de sorte para vencer. Esta Taça dá mais confiança, mas já sabemos que podemos jogar futebol”.

O Sporting conquistou a Taça da Liga nos penaltis depois de um empate (1-1) no final dos 90 minutos.