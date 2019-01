Sérgio Conceição. “Custa perder desta forma”

O treinador do FC Porto considera que “custa perder desta forma” a final da Taça da Liga.

Em declarações na sala de imprensa, Sérgio Conceição considera que foram “superiores, merecíamos ganhar”.

O técnico dos dragões acrescenta que este “era um título que queríamos conquistar”.

Conceição, questionado pelos jornalistas sobre o facto de ter perdido os últimos jogos contra os leões, refere que “o FC Porto foi superior nos últimos três jogos contra o Sporting” e lembrou que treinam grandes penalidades.

Os azuis e brancos não estiveram no relvado para assistir à entrega do troféu aos leões. Sérgio Conceição explica: “Basta os jogadores do Sporting para a entrega do troféu”.

O técnico também não quis comentar o facto de o seu adjunto, Diamantino Figueiredo, ter atacado alguém com uma medalha.

O Sporting conquistou a Taça da Liga nas grandes penalidades.