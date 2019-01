Treinador-adjunto do FC Porto tenta agredir alguém com medalha

Não é visível o que terá espoletado esta reação do elemento do staff dos dragões.

O treinador de guarda-redes do FC Porto tentou agredir um adepto que estava na bancada com a medalha da Taça da Liga.

Na conferência de imprensa, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse nada viu sobre o incidente. "Vim direto para aqui, ainda não vi nada", afirmou.

O Sporting conquistou a Taça da Liga nas grandes penalidades (após o 1-1 no final dos 90 minutos) diante do FC Porto e é "campeão de inverno".

É o primeiro título do presidente Frederico Varandas no futebol leonino e do treinador Marcel Keizer.