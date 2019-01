André Silva volta aos golos

O Sevilha goleou o Levante por 5-0, com um dos golos a ser apontado por André Silva.

É o nono golo do avançado português na Liga espanhola colocando ponto final numa seca de mais de dois meses.

Os outros golos da partida foram apontados por Ben Yedder, Franco Vazquez, Sarabia e Primes.

Após o primeiro jogo da jornada 21.ª ronda, o Sevilha igualou provisoriamente o Real Madrid na terceira posição, com 36 pontos, contra 41 do Atlético de Madrid, segundo classificado, e 46 do líder Barcelona.