Raphael Guerreiro marcou pelo líder do campeonato alemão

O internacional português Raphael Guerreiro contribuiu com um golo para a goleada do líder Borussia Dortmund sobre o aflito Hannover, por 5-1, em encontro da 19.ª jornada da liga alemã.

Em Dortmund, o jogador luso atuou durante os 90 minutos como extremo esquerdo, tendo inscrito o nome na lista de marcadores aos 67 minutos, concretizando o 4-0 para o Borussia, já depois de ter assistido o marroquino Hakimi para o primeiro tento da partida, aos 24.

Pelo meio, os internacionais alemães Marco Reus e Mario Götze, aos 60 e 62 minutos, dilataram a vantagem do conjunto 'amarelo', cabendo ao belga Axel Witsel, ex-jogador do Benfica, fechar o marcador, aos 90, após Marvin Bakalorz anotar o 'tento de honra' do penúltimo classificado, aos 86.

O Dortmund mantém-se firme na liderança da 'Bundesliga', com 48 pontos, mais nove do que o hexacampeão Bayern de Munique, que no domingo recebe o Estugarda, e que o Borussia Mönchengladbach, que hoje venceu por 2-0 o Augsburgo.

Apesar das dificuldades, acentuadas com uma grande penalidade falhada por Jonas Hofmann na primeira parte, o 'Gladbach' chegou ao triunfo na etapa complementar, com tentos do sueco Oscar Wendt, aos 78 minutos, e Patrick Herrmann, aos 90+3.

O quarto posto é ocupado pelo Eintracht Frankfurt, que empatou 2-2 com o Werder Bremen (11.ª colocado) e tem os mesmos 31 pontos do Leipzig, que no domingo defronta o Fortuna Düsseldorf.

Maximilian Eggestein (27 minutos) e Martin Harnik (52) marcaram para a formação de Bremen, ao passo que Ante Rebic (35) e Sebastien Haller (68, de grande penalidade) anotaram os tentos do Frankfurt.

Nas outras partidas de hoje, o Hoffenheim, sexto colocado, foi a Friburgo vencer por 4-2, o Mainz superou por 2-1 o 'lanterna vermelha' Nuremberga, que somou a sexta derrota seguida, e o Bayer Leverkusen subiu ao nono lugar, após o triunfo por 3-0 sobre o Wolfsburgo, oitavo com mais um ponto.