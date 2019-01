Dois tiroteios, o mesmo atirador. Ataques no Louisiana fazem cinco mortos

O xerife de Livingston, Jason Ard, confirmou no Facebook que três pessoas morreram num dos ataques deste sábado, sem revelar as identidades das vítimas.

Segundo as autoridades, o suspeito já foi identificado mas ainda está a monte, depois de ter aberto fogo em duas localidades próximas da cidade de Baton Rouge.

A informação foi avançada pela Associated Press, que cita as forças de segurança locais.

Um homem armado matou cinco pessoas a tiro este sábado, no estado norte-americano do Louisiana, em dois ataques sucessivos.

Também no Facebook, o gabinete do xerife de Ascension disse que duas pessoas foram abatidas a tiro na cidade de Gonzalez, numa publicação acompanhada da foto do suspeito, já identificado como Dakota Theriot, de 21 anos.

As duas vítimas eram os pais do suspeito, Elizabeth Theriot, de 50 anos, e Keith Theriot, também de 50 anos. O filho do casal, de 21 anos, está a ser procurado pelas autoridades por suspeita de homicídio premeditado.

À imprensa, a porta-voz do xerife de Ascension, Allison Hudson, disse que as autoridades acreditam que os dois tiroteios estão relacionados e que os investigadores das duas jurisdições estão a trabalhar em conjunto para capturar o suspeito do crime.

[Atualizada às 21h]