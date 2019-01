Oficial. Cédric reforça Inter de Milão

O internacional português Cédric Soares vai representar o Inter de Milão até ao fim da época 2018/19, por empréstimo dos ingleses do Southampton e com opção de compra, anunciou o clube italiano.

Cédric, que estava no Southampton há três épocas e meia, prossegue a carreira no Inter, reencontrando-se com o compatriota João Mário, do qual foi colega de equipa em Alvalade.

O lateral direito luso efetuou 104 jogos na I Liga inglesa, tendo marcado um golo, justamente, esta época, na execução de um livre direto, tendo ainda realizado 10 assistências para golo.

O clube italiano não informou o valor que vai pagar ao Southampton pelo empréstimo de Cédric até final da época, mas a comunicação social italiana deu conta nos últimos dias de um montante de meio milhão de euros e de uma cláusula de opção de compra de 11 milhões no final da época.

O clube de Milão deu as boas vindas ao internacional português, destacando o facto de ter no seu currículo os títulos de vice-campeão do mundo de sub-20, por Portugal, em 2011, na Colômbia, e de campeão da Europa de seniores, em 2016, em França, em cuja final foi titular.