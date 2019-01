Bernardo marca e apura City para a Taça de Inglaterra

O Manchester City apurou-se para os oitavos de final da Taça de Inglaterra de futebol, ao vencer por 5-0 o Burnley, com um dos golos a ser apontado pelo português Bernardo Silva.

O médio luso, que atuou durante todo o encontro, anotou o segundo tento dos ‘citizens’, aos 52 minutos, já depois de o brasileiro Gabriel Jesus ter inaugurado o marcador, aos 23.

No segundo tempo, o campeão inglês aumentou os números do triunfo, com um golo do belga Kevin de Bruyne, aos 61 minutos, um auto-golo de Kevin Long, aos 73, e uma grande penalidade convertida pelo avançado argentino Sergio Aguero, aos 85.

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, evitou a eliminação da Taça de Inglaterra em tempo de compensação, depois de ter estado a perder por 2-0 na deslocação ao terreno do Shrewsbury Town, do terceiro escalão.

Com Rúben Neves e Hélder Costa de início, os ‘wolves’ permitiram os golos de Greg Docherty e Luke Waterfall, aos 47 e 71 minutos, respetivamente, mas o avançado mexicano Raúl Jiménez, que está emprestado pelo Benfica, reduziu a desvantagem aos 74.

Já com João Moutinho e Iván Cavaleiro em campo, o Wolverhampton acabou por chegar ao empate aos 90+3 minutos, através do lateral irlandês Matt Doherty, que adiou a decisão para um segundo jogo, a disputar no reduto dos ‘wolves’.

Em outro encontro de hoje, o Watford, com Domingos Quina a cumprir os 90 minutos, superou o Newcastle por 2-0, num jogo em que o médio internacional sub-19 foi o autor da assistência para o segundo golo, apontado por Isaac Success.