Sem redes sociais nem apps, Maria foi a maior “influencer” da história, diz o Papa

O Papa Francisco apresentou esta noite a Virgem Maria como modelo para os jovens, brincando com vários termos e conceitos associados às redes sociais.



Francisco chegou mesmo a dizer que Maria foi a maior das influencers da história. isto é, grandes figuras do mundo das redes sociais, capazes de influenciar modas, opiniões e tendências.

O Papa começou por dizer aos jovens que a vida que Jesus nos quer dar é muito diferente daquilo a que esta geração está habituada. “Essa vida não é uma salvação suspensa na nuvem à espera de ser descarregada, nem uma nova aplicação para descobrir ou um exercício mental fruto de técnicas de crescimento pessoal. Nem sequer um tutorial com o qual apreender as últimas novidades. A salvação, que o Senhor nos dá, é um convite para participar numa história de amor, que está entrelaçada com as nossas histórias; que vive e quer nascer entre nós, para podermos dar fruto onde, como e com quem estivermos.”

“Foi assim que surpreendeu Maria, convidando-a para fazer parte desta história de amor. Sem dúvida, a jovem de Nazaré não aparecia nas redes sociais de então, não era uma ‘influencer’, mas, sem querer nem procurá-lo, tornou-Se a mulher que maior influência teve na história”, disse Francisco.

“Maria, a ‘influencer’ de Deus. Com poucas palavras, soube dizer ‘sim’, confiando no amor e nas promessas de Deus, única força capaz de fazer novas todas as coisas.”

O mundo não é só para os fortes

Antes de falar o Papa ouviu os testemunhos de um grupo de jovens que estão a participar na Jornada Mundial da Juventude, no Panamá. Um dos testemunhos foi do casal Erika e Rogelio, que tiveram recentemente uma filha com deficiência, chamada Inês.

Dirigindo-se ao casal, o Papa disse: “Compartilhastes os vossos medos, dificuldades e todo o risco que vivestes à espera da vossa filha Inês. A dada altura dissestes: ‘A nós, pais, por várias razões, custa muito aceitar a chegada dum bebé portador de doença ou deficiência’. Isso é verdade e compreensível! O facto surpreendente, porém, encerra-se naquilo que acrescentastes: ‘Quando nasceu a nossa filha, decidimos amá-la com todo o nosso coração’.”

“Antes da sua chegada, perante todas as notícias e dificuldades que surgiram, tomastes uma decisão e dissestes como Maria ‘faça-se em nós’, decidistes amá-la. Face à vida de vossa filha frágil, inerme e necessitada, a resposta foi um ‘sim’ e, deste modo, temos Inês. Acreditastes que o mundo não é só para os fortes!”, sublinhou Francisco.

À multidão de jovens reunidos para acompanhar Francisco nesta vigília, no Panamá, o Papa disse que “dizer ‘sim’ ao Senhor é ter a coragem de abraçar a vida como vem, com toda a sua fragilidade e pequenez e, muitas vezes, até com todas as suas contradições e insignificâncias, abraçá-la com o mesmo amor que Erika e Rogelio nos contaram. É abraçar a nossa pátria, as nossas famílias, os nossos amigos como são, mesmo com as suas fragilidades e mesquinhices.”

“Damos também provas de que se abraça a vida, quando acolhemos tudo o que não é perfeito, puro ou destilado, mas lá por isso não menos digno de amor. Porventura alguém, pelo facto de ser portador de deficiência ou frágil, não é digno de amor? Porventura alguém, pelo facto de ser estrangeiro, ter errado, encontrar-se doente ou numa prisão, não é digno de amor?”