Ciclismo. João Matias melhor português na Taça de Mundo

O ciclista português João Matias foi sexto classificado da final de scratch, na última etapa da Taça do Mundo de ciclismo de pista, enquanto Rui Oliveira foi 19.º no omnium.

Matias terminou integrado no pelotão, atrás dos quatro ciclistas que conseguiram dobrar o grupo principal, entre eles o vencedor, o chinês Liang Guo, à frente do norte-americano Adrian Hegyvary, segundo, e do francês Clement Davy, terceiro.

As esperanças lusas recaíam sobre Rui Oliveira, que procurava somar pontos no 'ranking' português para o apuramento olímpico no omnium, mas acabou por estar abaixo do esperado.

O jovem de Vila Nova de Gaia foi 17.º em scratch, antes de recuperar na corrida de tempo (12.º) e de ser 19.º em eliminação, conseguindo apenas dois pontos na última prova, de pontos, acabando com 32 no total.

O australiano Cameron Meyer venceu a prova, com 134 pontos, seguido do francês Benjamin Thomas, com 120, e o neozelandês Campbell Stewart, com 116.

A seleção portuguesa volta à ação no domingo, último dia da etapa final da Taça do Mundo 2018/19, com Maria Martins em ação no omnium, enquanto João Matias e Rui Oliveira se juntam para competir em Madison, disciplina olímpica de duplas na qual os portugueses pretendem somar pontos para a qualificação olímpica.