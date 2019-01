O avançado Alberto Bueno é reforço do Boavista. O espanhol, de 30 anos, chega por empréstimo do FC Porto até final da época.

O jogador foi apresentado pelos axadrezados e já deixou uma mensagem aos adeptos através das redes sociais.

"Estou muito contente por estar no Boavista, é uma experiência muito boa para mim. Vou dar o melhor de mim para ajudar o Boavista a conseguir os seus objetivos esta época", referiu.

Bueno chegou ao Dragão em 2015/16 mas nunca se conseguiu impor e foi emprestado a Granada, Leganés e Málaga.

Esta época voltou aos azuis e brancos mas fez apenas um jogo pela equipa B.

Alberto Bueno é o terceiro reforço garantido pelo Boavista no "mercado de inverno", depois do extremo brasileiro Perdigão, de 27 anos, que representava o Desportivo de Chaves, e do médio ofensivo brasileiro Gustavo Sauer, ex-Botev Plovdiv.