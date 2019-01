Benfica oficializa aquisições de Bernardo Martins e Pedro Henrique para equipa B

Os futebolistas Bernardo Martins e Pedro Henrique, que alinhavam no Leixões, da II Liga, assinaram contrato com o Benfica e vão atuar pela equipa B, anunciou o clube da Luz.

Em comunicado, o Benfica adianta que tanto o médio como o avançado chegam para "reforçar a equipa B", terceira colocada da II Liga, embora não especifique a duração dos contratos assinados com ambos.

O médio Bernardo Martins, de 21 anos, fez formação no FC Porto, FC Foz e Rio Ave, antes de se mudar para o emblema de Matosinhos, que o viria a emprestar ao Pedras Rubras, em 2016/17, e ao Trofense, em 2017/18. Na presente época, o médio conquistou um lugar entre as primeiras opções do Leixões, tendo participado em 19 encontros oficiais (15 na II Liga) e anotado um golo ao serviço dos leixonenses.

Já o avançado Pedro Henrique, de 22 anos, chegou a Matosinhos no início da temporada, após passagens Anápolis, Grêmio Anápolis e Atlético Goianense. O brasileiro é o quinto melhor marcador da II Liga, com sete golos em 10 partidas pelo nono classificado. De resto, o ponta-de-lança foi o autor dos dois tentos que ditaram o triunfo Leixões sobre o Benfica B (2-1), na última jornada da II Liga.

A contratação dos dois futebolistas, que também eram desejados pelo Sporting de Braga, mereceu críticas do presidente dos minhotos, António Salvador.