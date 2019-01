Jorge Simão demitido do Boavista

O Boavista anunciou, este sábado, a saída de Jorge Simão. O treinador foi demitido, na sequência dos maus resultados. Os axadrezados venceram um dos últimos seis jogos e estão numa sequência negativa de três derrotas.

A equipa ocupa o 15º lugar da I Liga, com um ponto de vantagem sobre o Aves, o primeiro clube em zona de despromoção. Em comunicado, a administração da Boavista SAD informa que solicitou reunião com o treinador e a sua saída ficou acertada. Os portuenses sublinham a postura elevada e digna de Jorge Simão".

Os adjuntos do clube, Jorge Couto e Alfredo, assumem o comando interino da equipa. Jorge Simão, de 42 anos, chegou ao Bessa no decorrer da época passada, para ocupar o lugar de Miguel Leal. O técnico conseguiu levar a equipa ao 8º lugar no final da temporada.