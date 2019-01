Data do Brexit pode ser adiada "por algumas semanas"

A data em que o Reino Unido vai abandonar a União Europeia pode ser adiada para dar mais tempo de debate e negociações aos legisladores britânicos, disse este sábado à BBC Andrea Leadsom, a líder da bancada parlamentar conservadora na câmara baixa do Parlamento britânico.

O prazo para a retirada do Reino Unido da UE está marcado para as 23h de 29 de março deste ano, após Theresa May ter ativado o 50.º artigo do Tratado de Lisboa em março de 2017.

Essa data poderá, contudo, ter de ser mudada, depois de uma maioria dos deputados britânicos ter chumbado o acordo de princípio negociado pela primeira-ministra com Bruxelas, o que abriu a porta a um Brexit desordeiro - o cenário que mais preocupa os britânicos e restantes europeus.

Na terça-feira, quando faltarão precisamente dois meses para a data legal do Brexit, a Câmara dos Comuns vai votar uma série de emendas a esse acordo, numa altura em que Governo e partidos da oposição continuam em negociações para tentar aprovar um acordo antes desse prazo.

"Podemos avançar com legislação e penso que, apesar de tudo, temos uma relação forte com os nossos amigos e vizinhos da UE e estou absolutamente certa de que, se precisarmos de umas semanas extra ou algo assim, isso seria exequível", disse Leadsom este sábado.

Na mesma entrevista à BBC, aquela que é a figura mais sénior do Partido Conservador a assumir, até agora, a possibilidade de se adiar o prazo de saída explicou que isso pode não passar obrigatoriamente pela extensão do artigo 50.º.

"[Obter semanas extra para negociar] não quer necessariamente dizer isso. Penso que teremos de pensar cuidadosamente sobre isso. Mas dada a atual situação, penso realmente que, com a aprovação da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes, com boa vontade e determinação, ainda podemos aprovar legislação em tempo útil."

Contactada pela BBC, uma porta-voz de Downing Street disse apenas que a posição do Governo não mudou.

"Não estamos a considerar uma extensão do artigo 50.º e estamos empenhados em fazer o que for preciso para termos tudo preparado para abandonar a UE a 29 de março deste ano."