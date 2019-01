(Re)veja a missa do Papa em catedral do Panamá restaurada por portugueses

Veja também:

Este sábado, o Papa consagrou o altar da Catedral-Basílica de Santa Maria la Antigua, no Panamá, um evento que a Renascença acompanhou em direto.

Com o evento a decorrer em janeiro, em época de aulas e exames na faculdade, e num país a quase sete mil quilómetros de distância de Portugal, as circunstâncias não ajudam à participação dos jovens portugueses. No entanto, muitos acompanham o evento deste ano com grande expectativa, uma vez que Lisboa é candidata a organizar a próxima Jornada Mundial da Juventude.

A Renascença acompanha todos os principais momentos desta JMJ com diretos na rádio, no site e nas redes sociais, em emissões interativas, em que os cibernautas podem comentar e colocar questões.