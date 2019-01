“Procurarás a justiça, nada além da justiça”. Sintra acolhe IX Encontro Cristão

“Perto de Ti” é o título do IX Encontro Cristão, que pretende “promover a justiça como uma atitude cristã, próxima e quotidiana; uma responsabilidade de todos para a construção de uma sociedade mais feliz”.

“Para promover a justiça, devíamos caminhar em dois eixos: o primeiro é da aproximação ao justo, porque quem está próximo do justo necessariamente promove a justiça, e o segundo é a proximidade uns aos outros”, explica Luís Parente Martins, responsável pela Plataforma Encontro Cristão.

“Quando nós estamos mais próximos dos outros e quando não somos indiferentes àquilo que se passa com o outro, nós também promovemos a justiça – ou, pelo menos, impedimos ou dificultamos a iniquidade”, acrescenta.

Para pôr este propósito em prática, estão previstos diversos workshops, destinados aos mais jovens, que vão analisar em pormenor o conceito de justiça.

“Achámos que era importante, primeiro que tudo, um workshop sobre o tempo, a justiça do tempo, como é que nós aplicamos o tempo, como é que dividimos de uma forma justa o nosso tempo”, refere Luís Parente Martins.

“Mas depois temos outros workshops, nomeadamente, a prevenção da corrupção, por exemplo, perto de ti em cada ação, perto de ti no campo laboral, perto de ti no desporto, perto de ti no ensino. E, portanto, como esta coisa de estar perto de Jesus pode inverter ou impossibilitar estas injustiças e pode promover uma avaliação mais justa”, avança ainda.

Os workshops realizam-se a partir das 17 horas na Paróquia de S. Miguel, mesmo em frente ao Centro Cultural Olga Cadaval, onde irá decorrer o Encontro Cristão a partir das 20h45.

Será uma noite de oração e reflexão entre católicos e evangélicos, em que participam representantes das várias Igrejas cristãs, como o Bispo D. Nuno Brás, D. António Calaim da Aliança Evangélica, D. Pina Cabral da Igreja Lusitana e o Bispo Sifredo Teixeira da Igreja Metodista.