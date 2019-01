Bombeiros apedrejados em Loures

A madrugada deste sábado voltou a servir de cenário a mais um episódio de vandalismo e violência na rua, que desta vez incluiu agressões a bombeiros.

Tudo começou com caixotes do lixo incendiados. Os bombeiros foram chamados ao local e, quando tentavam apagar o fogo, foram apedrejados.

Os incidentes ocorreram cerca das 2h15, na Avenida José Afonso, no Bairro Quinta da Fonte, em Loures. Só com a chegada da PSP, os bombeiros conseguiram terminar a sua missão.

Além deste incidente, na Reboleira (Amadora), três ecopontos e uma viatura arderam durante a madrugada.

O fogo começou nos ecopontos, estendendo-se a uma carrinha de transporte de medicamentos que se encontrava estacionada no local.

Nos últimos dias, na sequência da intervenção da PSP no bairro da Jamaica, no Seixal, têm-se multiplicados os atos de vandalismo na zona da grande Lisboa, com viaturas incendiadas e polícias apedrejados, entre outros desacatos.

Esta é, contudo, a primeira que bombeiros são alvo deste tipo de agressões.