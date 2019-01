Marcelo chega ao Panamá "verdadeiramente entusiasmado"

Marcelo Rebelo de Sousa já está no Panamá para assistir à reta final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), presidida pelo Papa Francisco. O Presidente da República no sábado à noite à Cidade do Panamá (eram 3h00 da madrugada deste domingo em Lisboa.

“É a primeira” vez que participa numa JMJ. “Estive quase para ir a outras jornadas, mas não calhou – sobretudo à de Madrid. Depois fui convidado para ir às que se realizaram na Polónia pelo senhor Presidente da República polaca e à última hora não foi possível. Aqui foi possível e estou verdadeiramente muito entusiasmado”, reconhece.

E enumera as razões: “primeiro, porque há muitos peregrinos portugueses; segundo, porque há uma presença muito grande do episcopado português; terceiro, porque há presença que sei que é muito significativa aqui para o Panamá, da imagem da Nossa Senhora de Fátima”.

Nas declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu ainda que chega ao Panamá “na expectativa, no desejo de que, no final destas jornadas tenhamos uma grande alegria para Portugal”.

“Vamos ver se se concretiza essa alegria. Para nós, além de possível é desejável e todos nós já começamos a sonhar, mas só podemos sonhar verdadeiramente a partir de domingo. Mas começamos a sonhar com que será, junto ao Tejo, poder haver o acolhimento de milhares e milhares de jovens de todo o mundo”, acrescentou.