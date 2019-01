Julen encontrado morto em Málaga

O bebé Julen, de dois anos, que caiu num poço com 107 metros de comprimento e 25 centímetros de diâmetro, em Totalán, Málaga, foi encontrado sem vida à 1h25 (hora local) deste sábado. A informação é confirmada ao jornal El Pais pelas equipas de resgate.

As operações duraram mais de 300 horas e envolveram dezenas de operacionais. Foi necessário construir um túnel paralelo e realizar miniexplosões para ir abrindo caminho.

Julen caiu no poço no dia 13 de janeiro. O corpo ainda está no interior do poço e aguarda a chegada da "comissão judicial", o equivalente aos especialistas da Medicina Legal.

Uma equipa de psicólogos já está com a família.

A Guardia Civil espanhola reagiu na rede social Twitter ao desfecho da operação para salvar Julen Jimenez: “Desgraçadamente, apesar de tanto esforço de tanta gente, não foi possível”, lê-se na mensagem. “As nossas condolências aos seus familiares”.