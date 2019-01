Jardim e o regresso ao Mónaco: "A nossa história recomeça mais cedo do que o esperado"

Leonardo Jardim já reagiu ao regresso ao Mónaco, três meses depois de ter sido demitido. "A nossa história recomeça mais cedo do que o esperado", escreveu o treinador nas redes sociais.

O técnico português, que vai substituir Thierry Henry no banco de suplentes, pediu o apoio dos adeptos para recuperar da situação delicada que o clube atravessa:

"Estamos todos juntos novamente. Conto com o vosso apoio no estádio. Juntos, vamos conseguir restaurar a força do Mónaco", disse.

O técnico português foi demitido em outubro, para dar lugar a Thierry Henry, que, incapaz de melhorar os maus resultados, deixa o clube do principado. Jardim assinou um contrato válido por duas épocas e meia, válido até 2021.

O Mónaco é 19º classificado na Ligue 1, com apenas 15 pontos em 21 jogos disputados.