Champions "à vista". Lille cimenta segundo lugar com vitória em Marselha

O Lille venceu esta sexta-feira no terreno do Marselha e o objetivo de qualificação para a Liga dos Campeões está cada vez mais realista.

A equipa de Galtier venceu por 2-1, com um "bis" de Nicolas Pépé, o avançado costa-marfinense que leva já 15 golos apontados esta temporada. Mario Balotelli, em estreia do lado do Marselha, apontou o único golo da equipa da casa, no último lance da partida, aos 95 minutos.

A partida ficou marcada pela interrupção do jogo durante meia hora, depois da explosão de um petardo no relvado junto aos jogadores do Marselha.

José Fonte, Xeka e Rafael Leão foram titulares do lado do Lille, assim como Rolando na defesa do Marselha.

O Lille ocupa o 2º lugar da Ligue 1, com 43 pontos em 22 jogos disputados, a dez pontos do líder Paris Saint-Germain, que tem menos três jogos disputados. O Marselha falhou a aproximação aos lugares europeus, e continua no 7º posto, com 31 pontos.