Manchester United vence Arsenal e segue em frente na FA Cup

O Manchester United venceu, esta sexta-feira, o Arsenal por 3-1, no Emirates Stadium, e seguiu em frente para os oitavos-de-final da FA Cup.

Desde que Mourinho saiu dos "red devils", a equipa só sabe vencer e já vão em oito vitórias consecutivas com Ole Gunnar Solskjaer no comando.

O United chegou à liderança com dois golos de rajada, aos 31 e 33 minutos, por Alexis Sanchéz, antigo jogador dos "gunners", e Jesse Lingard. Os dois golos foram assistidos por Lukaku.

O Arsenal resistiu e reduziu a desvantagem antes do intervalo, por Aubameyang, aos 44 minutos. Já no segundo tempo, o Manchester United voltou a silenciar o Emirates Stadium e selou a vitória com um golo de Anthony Martial aos 82 minutos.

O português Diogo Dalot não saiu do banco de suplentes.