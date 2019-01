​Ex-chefe de gabinete de Costa nomeada presidente da FLAD

O primeiro-ministro, António Costa, nomeou a sua ex-chefe de gabinete para presidente do Conselho de Administração da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), foi anunciado esta sexta-feira.

Rita Faden desempenhou as funções de chefe de gabinete do primeiro-ministro até outubro, regressando nessa altura ao seu lugar de origem de diretora-geral do Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Para a presidência, por inerência, do Conselho executivo, foi designada a Dra. Rita Faden, sendo ainda membros executivos a professora doutora Elsa Henriques e o doutor James J. Kelly", segundo uma nota do gabinete do primeiro-ministro.

A nomeação de Rita Faden foi de acordo com a proposta recebida do Conselho de Curadores: Elsa Henriques, Vítor Martins, Rodrigo Vasconcelos de Oliveira e James J. Kelly para membros do Conselho de Administração.

A nota do gabinete do primeiro-ministro, enviada à agência Lusa, afirma que esta nomeação surgiu "em face termo do mandato de cinco anos dos atuais membros do Conselho de Administração e do Conselho Executivo da FLAD e nos termos previstos nos estatutos da fundação".

A nova presidente da FLAD substitui o especialista em ciência política e relações internacionais Vaso Rato.