Jair Bolsonaro operado na segunda-feira

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, vai ser operado na próxima segunda-feira, anuncia o seu porta-voz.



A cirurgia vai servir para retirar uma bolsa intestinal colocada após Bolsonaro ter sido esfaqueado durante uma ação de campanha, em 6 de setembro, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

A operação está marcada para segunda-feira, em São Paulo, de acordo com o porta-voz da Presidência.



Antes da cirurgia, o chefe de Estado, que tomou posse a 1 de janeiro, ainda vai visitar a zona de Brumadinho, em Minas Gerais, que foi assolado pela derrocada de uma barragem, que provocou pelo menos 200 desaparecidos.

Jair Bolsonaro foi esfaqueado na zona do abdómen, num ataque que marcou a campanha para as eleições presidenciais de novembro passado, no Brasil.

O candidato esteve internado durante cerca de duas semanas e acabou por ser eleito Presidente do Brasil, derrotando na segunda volta Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores.