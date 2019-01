Oficial. Leonardo Jardim regressa ao Mónaco

O Mónaco anunciou, esta sexta-feira, o regresso do treinador Leonardo Jardim. O técnico português foi demitido em outubro, para dar lugar a Thierry Henry, que, incapaz de melhorar os maus resultados, deixa o clube do principado.

Jardim assinou um contrato válido por duas épocas e meia, válido até 2021.

Vadim Vasilyev, vice-presidente do clube, deixou um agradecimento a Henry e explicou a nova aposta em Jardim: "O Henry é uma lenda do clube, mas dadas as circunstâncias, não conseguiu melhorar os resultados da equipa. Queria agradecer-lhe por ter aceite o desafio numa altura difícil do clube, mas infelizmente somo obrigados a agir no imediato".

"O Leonardo Jardim escreveu uma das páginas mais bonitas da nossa história e apercebemo-nos que o seu período aqui não deveria ter terminado da forma que aconteceu", adicionou.

O treinador português foi o responsável pela quebra da hegemonia do Paris Saint-German, ao sagrar-se campeão francês em 2016/17. Ao longo da carreira, o técnico oriundo da Madeira representou o Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiakos e Sporting.