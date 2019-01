​Espanha. Mineiros estão a dezenas de centímetros de Julen

A equipa de mineiros responsável pelo resgate de Julen, que caiu num furo de água na serra de Málaga, em Espanha, há mais de uma semana, está a poucas dezenas de centímetros da criança.

A operação voltou a sofrer um atraso esta sexta-feira à tarde, quando as equipas de resgate que estão a escavar um túnel se depararam com uma rocha muito dura no caminho.

Pelas 20h15 (hora de Lisboa), foram ouvidas pequenas detonações no túnel que está a ser escavado para tentar chegar à criança de dois anos. A meio da tarde, faltava escavar cerca de 65 centrímetros para atingir o poço onde está Julen.

De acordo com a imprensa espanhola, os mineiros têm agora de fazer um compasso de espera, que pode demorar cerca de duas horas, para que o ar seja renovado.

A criança caiu num furo de prospeção de água com mais de cem metros de profundidade no dia 13 de janeiro.

O acidente aconteceu na propriedade de um familiar de Julen, em Totalán, Málaga.

Os pais da criança continuam no local e têm recebido apoio da população. O casal perdeu um filho (Oliver) em 2017 devido a um problema cardíaco.

Um tribunal de Málaga já abriu um processo para esclarecer as circunstâncias que tornaram possível a queda de Julen no poço. O furo, escavado para encontrar água, está ilegal. Nem o poço nem as obras subsequentes tinham autorização do município.