FC Porto "favorito" na final da Taça da Liga devido ao "cansaço acumulado do Sporting"

"O FC Porto não vai querer deixar fugir a oportunidade de conquistar a sua primeira Taça da Liga". Abílio Novais, antigo jogador do FC Porto e atual treinador do Canidelo, acredita que o cansaço mostrado pelos titulares do Sporting na meia-final da prova dão o favoritismo à equipa do FC Porto. Em declarações a Bola Branca, o antigo médio faz a antevisão da final disputada no Estádio Municipal de Braga: "Achei o Sporting muito cansado na meia-final, principalmente os jogadores preponderantes como o Bas Dost e o Bruno Fernandes. O próprio treinador o admite. Acho que, nesse sentido, o Braga iria dificultar mais o FC Porto".

"Acredito que o FC Porto ganhe. Está mais forte, as coisas estão a sorrir à equipa, com o título de campeão nacional na época passada, mas uma final é sempre uma final, nunca há vencedores antecipados. É a primeira vez que o FC Porto pode vencer este troféu e por isso acho que não vão querer perder a oportunidade", diz ainda. Apesar de atribuir o favoritismo aos dragões, Abílio deixa grandes elogios a Marcel Keizer, um treinador que "precisa de tempo" para implementar "ideias boas para o futebol português": "Tem as suas ideias muito próprias, mas que levam o seu tempo a cimentar. Os jogadores jogavam de uma forma com o Jorge Jesus, e depois de outra com o Peseiro, e por isso vai levar o seu tempo, mas acho que é um treinador que traz várias coisas boas ao futebol português".