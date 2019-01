Final da Taça da Liga terá dois videoárbitros

A final da Taça da Liga entre FC Porto e Sporting terá dois árbitros na função de videoárbitro, ao contrário do habitual no futebol português. .

A medida do Conselho de Arbitragem surge na sucessão das duras críticas à atuação da equipa de arbitragem de António Salvador, presidente do Sporting de Braga, e Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, na sucessão das eliminações nas meias-finais da prova.

Habitualmente, as partidas da I Liga continuam com um videoárbitro e um auxiliar de VAR. A final da Taça da Liga entre dragões e leões terá dois árbitros na função de videoárbitro.

Apenas no sábado, dia de jogo, serão conhecidos todos os elementos da equipa de arbitragem. O apito inicial do FC Porto-Sporting está marcado para as 19h45, no Estádio Municipal de Braga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.