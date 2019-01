Alex Telles vê nos títulos do FC Porto uma oportunidade de chegar à seleção

O lateral brasileiro Alex Telles, em declarações à Sport TV, admite o objetivo de querer chegar à seleção brasileiro e vê nos títulos no FC Porto uma oportunidade de se mostrar ao selecionador Tite.

"A seleção é um objetivo muito claro que tenho para este ano. O clube me pode levar lá com a sua grandeza e com estes títulos que temos conquistado. Quero fazer o meu trabalho a 100% e estou aqui para dar o máximo que posso", começou por dizer.

Apesar do cansaço, fruto de ser um dos jogadores mais utilizados do plantel, Telles mostra-se orgulhoso por representar o clube azul e branco: "É uma felicidade poder vestir esta camisola de três em três dias. Estou feliz com o meu rendimento físico e psicológico, agora quero manter esse nível. Estou preparado para todas as partidas", adicionou.

Em declarações ao Porto Canal, o lateral brasileiro falou sobre a recente partida frente ao Sporting, para o campeonato, que terminou com um empate sem golos: "O último jogo foi difícil, portanto não esperamos algo diferente para este jogo, principalmente tratando-se de uma final".

"Independentemente de como o adversário se apresente no jogo, estaremos preparados, focados e com o trabalho bem fresco na cabeça para podermos sair do jogo com a vitória e com o título, que é muito importante para nós. Este grupo merece e quer estar na história do clube", adicionou.

Telles quer ficar na história como parte da equipa que conquistou a primeira Taça da Liga da história do FC Porto: "Vamos entrar com todas as forças e com o espírito elevado, ainda mais por este ser o único título a nível nacional que o FC Porto ainda não conquistou. Deixa-nos mais motivados e não tenho dúvidas de que entraremos muito fortes e muito focados, porque sabemos da importância que este título tem para o clube".