BBC pondera abrir base de operações em Bruxelas após Brexit

A BBC admite abrir uma base de operações em Bruxelas para continuar a transmitir na Europa depois do Brexit. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro belga no fórum económico de Davos esta sexta-feira.

“A Bélgica está muitas vezes entre as primeiras escolhas para as companhias que precisam de uma âncora na União Europeia depois do Brexit”, disse Charles Michel.

Segundo o “The Guardian”, a BBC vai precisar de licenças de transmissão europeias para os seus canais internacionais (BBC World, BBC Entertainment, BBC First e BBC Earth).

Qualquer canal internacional, para ter licença “pan-europeia”, é obrigado a ter pelo menos uma de três opções: sede num país europeu, parte substancial das suas operações num país europeu ou um sinal de satélite emitido de um país europeu.

Depois do Brexit, e sob o atual acordo negociado por Theresa May com Bruxelas, o Reino Unido deixará de fazer parte do mercado único.