Parlamento grego ratifica acordo. Chegou a Macedónia do Norte

Foi uma guerra de palavras por causa de um nome que durou mais de 27 anos e que agora chega ao fim. O Parlamento da Grécia ratificou esta sexta-feira o acordo alcançado com a vizinha Macedónia para mudar o nome desta última nação, que passa agora a chamar-se Macedónia do Norte.

O acordo foi aprovado com 153 votos a favor de um total de 300 deputados gregos, mais dois do que era necessário. O assunto continua envolto em grande controvérsia, com muitos gregos e macedónios a oporem-se à solução encontrada entre os países vizinhos.

"Hoje é um dia histórico", declarou o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, no Parlamento. "A Grécia está a salvaguardar uma importante parte da sua História, a sua herança da antiga Macedónia Grega. Hoje escrevemos uma nova página [da história] dos Balcãs."

Em causa está a alteração do nome da Antiga República Jugoslava da Macedónia para Macedónia do Norte, uma disputa que durava há 27 anos, desde que a Macedónia declarou a sua independência da ex-Jugoslávia nos anos 1990.

Uma grande parte da sociedade grega está contra a nova designação, uma vez que existe uma região no norte da Grécia também chamada Macedónia.

Com a aprovação do acordo, a recém-batizada Macedónia do Norte pode agora dar início aos processos formais de adesão à NATO e eventualmente à União Europeia.